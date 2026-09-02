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Путешествия
2 Сентября , 14:15

Преподаватель УГНТУ из Уфы покорила Эльбрус

Старший преподаватель кафедры «Строительные конструкции» Уфимского государственного нефтяного технического университета Екатерина Кочанова успешно совершила восхождение на высочайшую вершину Европы — Эльбрус, водрузив на его пике флаг родного университета.

Преподаватель УГНТУ из Уфы покорила ЭльбрусПреподаватель УГНТУ из Уфы покорила Эльбрус
Преподаватель УГНТУ из Уфы покорила Эльбрус

Для Екатерины Юрьевны горы давно стали местом обретения внутреннего равновесия и новых сил, рассказали в пресс-службе вуза. Ежегодные поездки на живописные склоны Белорецкого района Башкирии были своего рода подготовкой к главной мечте. Первая попытка штурма Эльбруса в 2024 году, к сожалению, оказалась неудачной: помешала начинающаяся горная болезнь. Однако мечта не была оставлена. Судьбоносным стал спонтанный звонок о свободном месте в туристической группе — Екатерина Юрьевна приняла решение молниеносно и вылетела в Минеральные Воды.

Восхождение, по признанию преподавателя, было сопряжено с серьезными испытаниями.

«Ярко помню первые часы на высоте более четырех тысяч метров: кажется, что идешь на бесконечный подъем под углом в 40 градусов, ослепительный свет отражается от фирнового снега, а дыхание сбивается уже через час, когда ноги в тяжелых ботинках и "кошках" отказываются слушаться, а единственное желание — упасть в снег и никуда не идти», — поделилась эмоциями Екатерина Кочанова.

Особую сложность маршруту добавила погода. На так называемой «косой полке» — одном из наиболее опасных участков пути — группу настигла внезапная метель, которая полностью замела тропу. Двигаясь в связке, альпинисты столкнулись с экстремальной ситуацией: один из участников сорвался и увлек за собой остальных. Только благодаря отточенным командным действиям и взаимовыручке группе удалось остановить падение, продолжить путь и достичь заветной отметки 5642 метра.

Екатерина Юрьевна отметила, что флаг УГНТУ был с ней не случайно.

«Нефтяной — это мой второй дом. Это не просто место работы, это команда единомышленников. У нас в университете особый дух единства, и я точно знаю: с коллегами из моей кафедры я готова идти в связку по самой опасной "косой полке", ведь там жизнь каждого зависит от действий другого», — подчеркнула преподаватель.

Возвращение с победой стало достойным финалом двухлетнего пути к мечте. Теперь флаг УГНТУ, побывавший на «крыше Европы», станет еще одним вдохновляющим символом для студентов и преподавателей университета.

Фото: из архива Екатерины Кочановой.

Преподаватель УГНТУ из Уфы покорила Эльбрус
Преподаватель УГНТУ из Уфы покорила Эльбрус
Преподаватель УГНТУ из Уфы покорила Эльбрус
Автор:Мария СНЫТКИНА
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