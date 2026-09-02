Преподаватель УГНТУ из Уфы покорила Эльбрус

Для Екатерины Юрьевны горы давно стали местом обретения внутреннего равновесия и новых сил, рассказали в пресс-службе вуза. Ежегодные поездки на живописные склоны Белорецкого района Башкирии были своего рода подготовкой к главной мечте. Первая попытка штурма Эльбруса в 2024 году, к сожалению, оказалась неудачной: помешала начинающаяся горная болезнь. Однако мечта не была оставлена. Судьбоносным стал спонтанный звонок о свободном месте в туристической группе — Екатерина Юрьевна приняла решение молниеносно и вылетела в Минеральные Воды.

Восхождение, по признанию преподавателя, было сопряжено с серьезными испытаниями.

«Ярко помню первые часы на высоте более четырех тысяч метров: кажется, что идешь на бесконечный подъем под углом в 40 градусов, ослепительный свет отражается от фирнового снега, а дыхание сбивается уже через час, когда ноги в тяжелых ботинках и "кошках" отказываются слушаться, а единственное желание — упасть в снег и никуда не идти», — поделилась эмоциями Екатерина Кочанова.

Особую сложность маршруту добавила погода. На так называемой «косой полке» — одном из наиболее опасных участков пути — группу настигла внезапная метель, которая полностью замела тропу. Двигаясь в связке, альпинисты столкнулись с экстремальной ситуацией: один из участников сорвался и увлек за собой остальных. Только благодаря отточенным командным действиям и взаимовыручке группе удалось остановить падение, продолжить путь и достичь заветной отметки 5642 метра.

Екатерина Юрьевна отметила, что флаг УГНТУ был с ней не случайно.

«Нефтяной — это мой второй дом. Это не просто место работы, это команда единомышленников. У нас в университете особый дух единства, и я точно знаю: с коллегами из моей кафедры я готова идти в связку по самой опасной "косой полке", ведь там жизнь каждого зависит от действий другого», — подчеркнула преподаватель.

Возвращение с победой стало достойным финалом двухлетнего пути к мечте. Теперь флаг УГНТУ, побывавший на «крыше Европы», станет еще одним вдохновляющим символом для студентов и преподавателей университета.

Фото: из архива Екатерины Кочановой.