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Путешествия
1 Сентября , 13:31

Из Уфы в Ташкент будет летать ещё одна авиакомпания

Отправиться в столицу Узбекистана жители республики смогут с 3 сентября, сообщает пресс-служба правительства.

Правительство РБ.Правительство РБ.
Фото:Правительство РБ.

Новую полетную программу запускает узбекская авиакомпания Centrum Air. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Улететь в Ташкент пассажиры смогут на воздушных судах Airbus A320. Время в пути — около трех часов.

— Запуск прямого рейса Уфа — Ташкент — результат нашей системной работы по укреплению внешнеэкономических связей. Узбекистан — наш важный партнер, и мы видим взаимный интерес к увеличению каналов взаимодействия. Наша задача до 2030 года — запустить прямые рейсы в города-миллионники, а также расширить географию международных полетов, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Ранее из Уфы в Ташкент уже запустили рейсы авиакомпании Utair и Uzbekistan Airways. Теперь количество доступных для пассажиров вариантов увеличится.

В целом из Уфы в города Узбекистана будут выполняться 11 рейсов в неделю, из которых шесть — в Ташкент, три — в Самарканд и два — в Наманган.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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