В Благовещенске обустроят для туристов исторический центр

Как отметила заместитель министра предпринимательства и туризма РБ Владлена Елышева, сегодняшние преобразования выводят Благовещенск на новый уровень гостеприимства. Ансамбль сохранившейся дореволюционной застройки, помноженный на историю меценатства и современные дизайнерские решения, создает тот яркий контраст, который так ценят путешественники, ищущие аутентичные впечатления.

Первым знаковым этапом масштабного проекта стало художественное световое решение здания бывшей учительской семинарии (ул. Советская, 11). Торжественная церемония включения архитектурной подсветки была приурочена к 270-летию города и состоялась 22 августа. Отныне фасад одного из главных архитектурных акцентов улицы Советской будет эффектно подсвечиваться в вечерние часы.

Выбор объекта не случаен: в 2026 году исполняется 150 лет с момента основания этого учебного заведения. Вдохновившись историей, художники спроецировали на фасад образы известного благотворителя Дмитрия Дашкова, который передал здание городу, а также тематические элементы педагогического бытия: нотные станы, театральные маски, мольберты с кистями, компас и телескоп. Венчает световую композицию стая белых голубей — неотъемлемый символ Благовещенска. Подсветка не только подчеркивает архитектурные детали, но и превращает здание в вечернюю доминанту исторического центра.

Глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова подчеркнула, что для города это принципиально новый подход к оформлению общественных пространств. «Нам было важно, чтобы свет рассказывал историю места и гармонично дополнил облик улицы Советской. Это лишь начало — впереди новые решения, которые оценят и местные жители, и гости», — прокомментировала она.

В ближайших планах — установка входной арки, оригинальных арт-объектов, интерактивной фотозоны с фигурой Дмитрия Дашкова, а также малых архитектурных форм с городской символикой и современных стендов туристической навигации. Преображение Благовещенска продолжается, укрепляя его позиции на туристической карте республики.

Фото: пресс-служба правительства РБ.