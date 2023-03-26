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Сегодня, 23:45

В Башкирии две деревни вошли в список забавных «иностранных» названий на карте страны

Деревни Венеция и Русская Швейцария в Башкортостане вошли в список «прикольных» названий на карте России, сообщает сервис путешествий Туту.

В Башкирии две деревни вошли в список забавных «иностранных» названий на карте страны
В Башкирии две деревни вошли в список забавных «иностранных» названий на карте страны

Вот, что пишет о них самый «путешествующий» электронный канал:

Венеция. Деревня в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан. Итальянское название появилось на картах в 1920-х, вскоре после того, как в Башкирию из Европы вернулся молодой агротехник Иосиф Рябов. Во время Первой мировой войны он попал в германский плен и добирался на родину окольными путями, повидав многие страны. Рябов и предложил назвать родной, тогда ещё безымянный, хутор в излучине реки Белая Венецией, когда его улицы затопило в очередное половодье. У посмотревшего мир агротехника возникли вполне понятные ассоциации с итальянским городом на берегу Адриатического моря.

Русская Швейцария. Деревня в Белебеевском районе Башкортостана. Существует версия, что в честь европейского государства населённый пункт назвали участники наполеоновских войн. Они под командованием Александра Суворова сражались с французскими войсками в Швейцарии. Но есть и другая: якобы в конце девятнадцатого века местный купец Иван Каньшин построил здесь кумысолечебницу и решил привлечь потенциальных клиентов нового курорта звучным названием. Впоследствии имя перешло и на населённый пункт. Местные СМИ писали, что в 1990-х швейцарская телерадиокомпания SRG SSR направила через посольство страны протест. Швейцарцев возмутило, что название их страны используют для обозначения маленькой деревни в Башкирии. Местные власти не стали спорить и переименовали деревню в «Русскую Швейцарию». Конфликт был исчерпан.

Сервис путешествий написал о селе Париж, которое находится совсем рядом – в Нагайбакском районе Челябинской области. Оно основано в середине XIX века казаками участниками зарубежных походов русской армии, освобождавшими Западную Европу от нашествия Наполеона. И добавляет, что «ещё один Париж, по схожим историческим причинам, существует в Кигинском районе Башкирии».

Фото из открытых источников.

В Башкирии две деревни вошли в список забавных «иностранных» названий на карте страны
В Башкирии две деревни вошли в список забавных «иностранных» названий на карте страны
В Башкирии две деревни вошли в список забавных «иностранных» названий на карте страны
Автор:Надежда РОМАНОВА
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