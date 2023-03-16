Туристическая компания Башкирии впервые приобрела автобус в лизинг

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, стоимость покупки автобуса для туристических поездок составила 11,52 миллиона рублей. Его приобрели по ставке 8 процентов годовых со сроком на 60 месяцев. В автобусе марки YUTONG могут одновременно перевезти 53 пассажиров. Он полностью приспособлен для поездок на большие расстояния.

- Это прекрасная возможность для туроператоров расширить свой автобусный парк, - отметил министра предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов. - Сейчас лизинговая компания рассматривает еще несколько заявок на приобретение туристических автобусов. Договоры купли-продажи подпишут в ближайшее время.

Как рассказала директор Национальной туристической компании Нурия Доганер, новый автобус позволит увеличить поток туристов и уже летом на нем организуют поездки в рамках программ "Башкирское долголетие" и "Школьный туризм". На нем появится бренд Terra Bashkiria.

Сделка состоялась в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также госпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РБ".

Фото: пресс-служба правительства РБ.