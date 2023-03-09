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В Башкирии спасателям пришлось вызволять группу туристов с водопада Гадельша

Десять человек застряли в снегу, им требуется помощь – такое сообщение вчера вечером получили экстренные службы Башкирии.

В Башкирии спасателям пришлось вызволять группу туристов с водопада Гадельша
В Башкирии спасателям пришлось вызволять группу туристов с водопада Гадельша

Как выяснилось, группа туристов из Магнитогорска приехала в Баймакский район к водопаду Гадельша. Однако уехать обратно самостоятельно ей не удалось: дорогу замело и машины застряли.

В два захода осуществляли спасатели Госкомитета РБ по ЧС свою операцию. На снегоходах эвакуировали до разбитого спасателями лагеря первую партию застрявших. Среди них был шестнадцатилетний подросток. Пострадавших разместили в пункте временного обогрева. Тем временем спасатели выдвинулись за оставшимися туристами.

В 23 часа всю группу из десяти человек эвакуировали до Сибая, где пострадавших ожидали родственники, приехавшие из Магнитогорска, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.  

Фото предоставлено пресс-службой Госкомитета РБ по ЧС.  

В Башкирии спасателям пришлось вызволять группу туристов с водопада Гадельша
В Башкирии спасателям пришлось вызволять группу туристов с водопада Гадельша
В Башкирии спасателям пришлось вызволять группу туристов с водопада Гадельша
В Башкирии спасателям пришлось вызволять группу туристов с водопада Гадельша
В Башкирии спасателям пришлось вызволять группу туристов с водопада Гадельша
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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