В Башкирии спасателям пришлось вызволять группу туристов с водопада Гадельша

Как выяснилось, группа туристов из Магнитогорска приехала в Баймакский район к водопаду Гадельша. Однако уехать обратно самостоятельно ей не удалось: дорогу замело и машины застряли.

В два захода осуществляли спасатели Госкомитета РБ по ЧС свою операцию. На снегоходах эвакуировали до разбитого спасателями лагеря первую партию застрявших. Среди них был шестнадцатилетний подросток. Пострадавших разместили в пункте временного обогрева. Тем временем спасатели выдвинулись за оставшимися туристами.

В 23 часа всю группу из десяти человек эвакуировали до Сибая, где пострадавших ожидали родственники, приехавшие из Магнитогорска, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Фото предоставлено пресс-службой Госкомитета РБ по ЧС.