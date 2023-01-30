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«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии

Фестиваль "Зилим фест. Игры народов России" прошел на территории геопарка "Торатау" в Гафурийском районе.

«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии

Организовал традиционный праздник туроператор "Тархан" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив совместно с администрацией Гафурийского района. Фестиваль проходил неподалеку от Красноусольска, а поучаствовать в зимних забавах приехали 700 гостей из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Кумертау, Бирского, Ишимбайского, Аургазинского районов. Кроме них здесь побывали туроператоры из Москвы, Вологды и Кирова, которые в рамках специального тура познакомились с туристическим потенциалом республики.

"Зилим фест" открыли почетные гости - депутаты Госдумы РФ Эльвира Аиткулова и Наталья Костенко. На празднике работали ярмарка ремесленников и гастроряды. Так, кулинарная студия "Бишбармак" угощала гостей одноименным блюдом в формате стритфуда. А желающим - их было 160 человек - довелось поучаствовать в стрельбе из традиционного башкирского лука "Мэрген Уксы", башкирском многоборье в формате "Бэйге" и русских забавах от Бирских стрельцов.

Завершили фестиваль вручение призов победителям и большой хоровод дружбы вокруг костра.

Фото из свободных источников.

«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии
Автор:Мария СНЫТКИНА
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