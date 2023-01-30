«Зилим фест» собрал 700 гостей со всей Башкирии

Организовал традиционный праздник туроператор "Тархан" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив совместно с администрацией Гафурийского района. Фестиваль проходил неподалеку от Красноусольска, а поучаствовать в зимних забавах приехали 700 гостей из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Кумертау, Бирского, Ишимбайского, Аургазинского районов. Кроме них здесь побывали туроператоры из Москвы, Вологды и Кирова, которые в рамках специального тура познакомились с туристическим потенциалом республики.

"Зилим фест" открыли почетные гости - депутаты Госдумы РФ Эльвира Аиткулова и Наталья Костенко. На празднике работали ярмарка ремесленников и гастроряды. Так, кулинарная студия "Бишбармак" угощала гостей одноименным блюдом в формате стритфуда. А желающим - их было 160 человек - довелось поучаствовать в стрельбе из традиционного башкирского лука "Мэрген Уксы", башкирском многоборье в формате "Бэйге" и русских забавах от Бирских стрельцов.

Завершили фестиваль вручение призов победителям и большой хоровод дружбы вокруг костра.

Фото из свободных источников.