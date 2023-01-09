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Сегодня, 11:05

Блогер из Уфы Рустам Набиев отправился покорять новую вершину

В своей группе в соцсети он разместил видео трогательного прощания с женой и дочками в аэропорту.

Блогер из Уфы Рустам Набиев отправился покорять новую вершину
Блогер из Уфы Рустам Набиев отправился покорять новую вершину

"Все, вылетаю в Аргентину на очередное восхождение на гору Аконкагуа, высшую точку Южной Америки! Помолитесь за меня, пожалуйста!" - написал Рустам Набиев о цели своего путешествия.

В декабре он взошел на гору Килимаджаро в Африке. Ее высота - 5895 метров. Весь путь Рустам преодолел на одних только руках. Как известно, он лишился ног после обрушения казармы в Омске, однако не замыкается на себе, а путешествует, заряжая духом странствий людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новая цель путешественника и блогера - гора Аконкагуа - возвышается на 6960 метров над уровнем моря.

Фото: страница Рустама Набиева в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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