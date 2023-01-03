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Вчера, 14:09

В Башкирии увеличат финансирование социального туризма

По итогам Послания главы республики Радия Хабирова Госсобранию – Курултаю правительству дан ряд поручений.

В Башкирии увеличат финансирование социального туризма
В Башкирии увеличат финансирование социального туризма

Финансирование программы социального туризма будет увеличено до 70 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства.

- Проектом закона Башкортостана «О бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию проекта «Башкирское долголетие» предусмотрено 24 млн рублей для охвата 10 тысяч пенсионеров. В целях увеличения охвата участников проекта необходимо увеличить финансирование до 48 млн рублей и расширить количество участников программы до 20 тысяч человек, - отметил премьер-министр Андрей Назаров.

По данным минфина, при рассмотрении проекта бюджета республики ко второму чтению объем финансирования программы социального туризма был увеличен с 9,3 млн рублей до 70 млн рублей. В том числе на реализацию проекта «Башкирское долголетие. Туризм» предусмотрено направить 48 млн рублей.

Фото: Министерство предпринимательства и туризма.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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