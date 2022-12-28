Ребята с ОВЗ зарядились новогодним настроением в геопарке «Торатау»

Ребята позавтракали в эко-комплексе "Шишки", побывали на эко-ферме "Жар-птица", а также прогулялись к подножию Торатау с экскурсоводом. Поздравили детей и Дед Мороз со Снегурочкой.

– Увлекательная прогулка, знакомство с необычными животными, угощения и интересные рассказы экскурсовода не оставили равнодушными участников экскурсии. Надеемся, поездка в стремящийся геопарк «Торатау» оставит теплые впечатления, – отметила исполнительный директор Комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.

Фото: пресс-служба Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.