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28 Декабря , 09:26

Ребята с ОВЗ зарядились новогодним настроением в геопарке «Торатау»

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО и Центр социальных технологий "Ломая барьеры" организовали праздничную экскурсию к подножию шихана Торатау для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ребята с ОВЗ зарядились новогодним настроением в геопарке «Торатау»
Ребята с ОВЗ зарядились новогодним настроением в геопарке «Торатау»

Ребята позавтракали в эко-комплексе "Шишки", побывали на эко-ферме "Жар-птица", а также прогулялись к подножию Торатау с экскурсоводом. Поздравили детей и Дед Мороз со Снегурочкой.

– Увлекательная прогулка, знакомство с необычными животными, угощения и интересные рассказы экскурсовода не оставили равнодушными участников экскурсии. Надеемся, поездка в стремящийся геопарк «Торатау» оставит теплые впечатления, – отметила исполнительный директор Комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.

Фото: пресс-служба Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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