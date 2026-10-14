Жительница Башкирии лишилась денег, пытаясь продать черепаху

23-летняя жительница Нефтекамска решила продать черепаху через сайт бесплатных объявлений. Вскоре нашлась покупательница. Женщина предложила оформить курьерскую доставку и попросила продавца назвать адрес электронной почты.

На электронную почту хозяйке черепахи пришло сообщение об «оформлении продажи» со ссылкой, где нужно было ввести данные банковской карты —якобы для получения денег за питомца. Выполнив все, что требовалось, девушка потеряла десять тысяч рублей — всю сумму, находившуюся на ее счете.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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