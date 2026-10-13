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13 Октября , 10:31

В Уфе у школьницы украли сумку в поликлинике

У юной пациентки украли сумку в детской поликлинике.

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В Уфе у школьницы украли сумку в поликлиникеВ Уфе у школьницы украли сумку в поликлинике
В Уфе у школьницы украли сумку в поликлинике

В Уфе в полицию с заявлением о краже обратился 48-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у его 17-летней дочери украли сумку, когда она находилась на приеме у врача. В сумке были документы, мобильный телефон, наушники и зарядные устройства. Девушка на короткое время оставила личные вещи в коридоре поликлиники, и этом воспользовался злоумышленник.

Вскоре задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 48-летняя ранее судимая уфимка.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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