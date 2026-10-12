В Уфе девушку обокрали в ресторане

Когда пришло время оплатить заказ, девушка обнаружила, что из ее сумочки пропали наличные и банковская карта. Попросив подругу расплатиться, она поспешила домой, подумав, что она их просто забыла взять с собой. Однако по пути ей на телефон стали поступать уведомления из банка о сделанных покупках. Всего с карты было списано почти 9 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили причастного к краже. Им оказался неоднократно судимый 48-летний местный житель. Он пояснил, что забрал деньги и банковскую карту из сумочки, которая лежала на стуле, и потратил их на покупку алкоголя и продуктов.

Возбуждено уголовное дело о краже. Виновному грозит до шести лет лишения свободы.