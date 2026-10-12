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12 Октября , 11:04

В Уфе девушку обокрали в ресторане

20-летняя уфимка обратилась в полицию после отдыха в одном из ресторанов города, сообщили в МВД по РБ.

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Когда пришло время оплатить заказ, девушка обнаружила, что из ее сумочки пропали наличные и банковская карта. Попросив подругу расплатиться, она поспешила домой, подумав, что она их просто забыла взять с собой. Однако по пути ей на телефон стали поступать уведомления из банка о сделанных покупках. Всего с карты было списано почти 9 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили причастного к краже. Им оказался неоднократно судимый 48-летний местный житель. Он пояснил, что забрал деньги и банковскую карту из сумочки, которая лежала на стуле, и потратил их на покупку алкоголя и продуктов.

Возбуждено уголовное дело о краже. Виновному грозит до шести лет лишения свободы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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