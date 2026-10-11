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11 Октября , 17:56

В Башкирии пропавшую старушку искали больше трёх суток

В Зианчуринском районе ушла из дома и не вернулась 83-летняя женщина. Отыскать ее удалось только на четвертый день.

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В Башкирии пропавшую старушку искали больше трёх сутокВ Башкирии пропавшую старушку искали больше трёх суток
В Башкирии пропавшую старушку искали больше трёх суток

Жительница деревни Ильмаля ушла из дома 8 октября, сообщает Госкомитет республики по ЧС. Когда к вечеру она не вернулась домой, родственники обратились за помощью в экстренные службы. Ситуация осложнялась тем, что бабушка страдает деменцией.

Искали старушку всем миром: спасатели, сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. К вечеру 11 октября ее наконец обнаружил пастух: она находилась в трех километрах от деревни, в поле между оврагами.

Несмотря на то, что бабушка несколько суток провела под открытым небом, чувствовала она себя бодро, медицинская помощь ей не потребовалась.

В ведомстве призвали граждан не отпускать пожилых родственников одних на прогулки, особенно если у них проблемы с памятью. Чтобы уменьшить риски, убедитесь, что у пожилого человека есть с собой заряженный телефон, и используйте простые средства для отслеживания его передвижений — браслет или брелок с GPS.

Если человек пропал, не теряйте времени и сразу обращайтесь за помощью по номеру 112.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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