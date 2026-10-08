Двое жителей Башкирии погибли в пожарах

Одна из трагедий произошла в селе Покровка Стерлитамакского района, где загорелись бревенчатый жилой дом, баня и сарай. В ходе тушения пожарные обнаружили на кухне тело 67-летнего мужчины. Постройки почти полностью уничтожены огнем.

Днем позже беда случилась в селе Новоселка Федоровского района. Пожар вспыхнул в кирпичном гараже и успел повредить кровлю строения и закоптить стены. К сожалению, в дыму задохнулся 49-летний мужчина: в гараже пожарные нашли его тело.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает МЧС региона. В ведомстве предупреждают: с наступлением холодного времени года возрастает риск возгораний, связанных с обогревом помещений. Будьте внимательны, не оставляйте без присмотра источники открытого огня, следите за исправностью электропроводки и электрооборудования.

Фото: МЧС РБ.