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Происшествия
8 Октября , 11:51

Двое жителей Башкирии погибли в пожарах

За последние дни в пожарах погибли двое мужчин.

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Двое жителей Башкирии погибли в пожарахДвое жителей Башкирии погибли в пожарах
Двое жителей Башкирии погибли в пожарах

Одна из трагедий произошла в селе Покровка Стерлитамакского района, где загорелись бревенчатый жилой дом, баня и сарай. В ходе тушения пожарные обнаружили на кухне тело 67-летнего мужчины. Постройки почти полностью уничтожены огнем.

Днем позже беда случилась в селе Новоселка Федоровского района. Пожар вспыхнул в кирпичном гараже и успел повредить кровлю строения и закоптить стены. К сожалению, в дыму задохнулся 49-летний мужчина: в гараже пожарные нашли его тело.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает МЧС региона. В ведомстве предупреждают: с наступлением холодного времени года возрастает риск возгораний, связанных с обогревом помещений. Будьте внимательны, не оставляйте без присмотра источники открытого огня, следите за исправностью электропроводки и электрооборудования.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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