В Башкирии купальный сезон унёс 70 жизней

С начала сезона на водных объектах республики погибли 70 человек. Это на пять человек меньше, чем за тот же период прошлого года, отметили в Госкомитете республики по ЧС.

74,5% от общего числа утонувших — люди в возрасте от 18 до 60 лет. Главная причина их гибели — купание в неорганизованных местах и алкогольное опьянение. Дети гибли из-за отсутствия контроля со стороны взрослых.

Благодаря бдительности и оперативности экстренных служб с начала года на акваториях республики было спасено 335 жизней, из которых 97 — дети.

Всего было организовано 445 мест безопасного отдыха у воды — на 79 больше, чем в 2025 году; действовал 201 специально оборудованный пляж.

По информации МЧС региона, с июня по август произошло пять происшествий с маломерными судами: погибли четыре человека, двое были травмированы. Среди основных причин случившегося — катание в состоянии алкогольного опьянения и неумелое маневрирование, а также отсутствие наблюдения за окружающей обстановкой.

Профилактическая работа на воде продолжается с учетом сезонных рисков.

Фото: МЧС РБ.