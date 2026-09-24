Задержали девушку-курьера, забравшую пять миллионов у жительницы Нефтекамска

В Нефтекамске в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 75-летняя местная жительница. Пенсионерка отдала 5,2 миллиона рублей мошенникам, разыгравшим спектакль на тему медицинского обследования и бесплатных лекарств.

Сняв крупную сумму со счета, пожилая женщина передала деньги девушке-курьеру.

Посредницу мошенников задержали по горячим следам — ею оказалась 18-летняя жительница Новосибирска. К сожалению, к тому моменту девушка уже успела перевести деньги преступникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает МВД РБ.

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