В Уфе сотрудник ПВЗ украл товаров на 300 тысяч рублей

В полицию Уфы обратился 26-летний владелец ПВЗ. Он сообщил, что сотрудник пункта систематически похищал товары. Общий ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Было установлено, что 24-летний менеджер, устроившись на работу в апреле, к августу похитил товаров на 150 тысяч рублей. Недостачу выявили во время ревизии. Тогда молодой человек во всем признался и обещал возместить ущерб. Но уже в сентябре владелец ПВЗ опять обнаружил пропажу дорогостоящей техники: игровой консоли, трех смартфонов и ноутбука.

На допросе подозреваемый сообщил, что украденные товары перепродавал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД РБ.

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