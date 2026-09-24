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24 Сентября , 11:50

В Стерлитамаке сиделка забила до смерти 72-летнюю подопечную

После жестокой расправы женщина спокойно легла спать.

Артур СМОЛОВАртур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, подозревают 55-летнюю жительницу Стерлитамака.

Горожанка, присматривающая за пожилой парой, расправилась со своей подопечной — 72-летней пенсионеркой. К пожилой женщине сиделка пришла пьяной. Дома она поссорилась с сыном и решила переночевать у пенсионеров. Хозяйку женщина несколько раз ударила по голове и легла спать. Утром, обнаружив, что старушка не дышит, убийца сбежала.

Преступницу задержали сотрудники МВД. Полицейские выяснили, что перед расправой сиделка отключила в квартире пенсионеров wi-fi на камере видеонаблюдения.

В Следственном комитете на женщину завели уголовное дело.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:стерлитамак
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