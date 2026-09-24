В Башкирии всю ночь искали заблудившихся грибников

Как сообщает Госкомитет республики по ЧС, днем 23 сентября компания из нескольких человек приехала в лес пособирать грибы. В азарте «тихой охоты» все разбрелись по сторонам, увлеклись и не заметили, в какой момент двое из них бесследно пропали в чаще.

Сначала грибники пытались найти пропавших самостоятельно, а когда уже стемнело, позвали на помощь спасателей.

На место прибыли сотрудники Госкомитета РБ по ЧС, МЧС России, полицейские и волонтеры. Поиски незадачливых грибников продолжались всю ночь. К утру женщине удалось самостоятельно найти дорогу: она выбралась из леса и уже вернулась домой.

Чтобы найти мужчину, спасатели и добровольцы раз за разом прочесывали лес. В результате днем 24 сентября мужчину нашел родственник. С ним все в порядке, медицинская помощь ему не требуется.

В пресс-службе ведомства дали совет: как только вы поняли, что заблудились, сразу же остановитесь, не бродите туда-сюда наугад. Наберите 112: чем раньше вы заявите о случившемся, тем быстрее вас найдут.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.