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24 Сентября , 09:29

В Башкирии всю ночь искали заблудившихся грибников

Два человека — мужчина и женщина — пропали в лесу недалеко от деревни Щепное в Благовещенском районе.

В Башкирии всю ночь искали заблудившихся грибниковВ Башкирии всю ночь искали заблудившихся грибников
В Башкирии всю ночь искали заблудившихся грибников

Как сообщает Госкомитет республики по ЧС, днем 23 сентября компания из нескольких человек приехала в лес пособирать грибы. В азарте «тихой охоты» все разбрелись по сторонам, увлеклись и не заметили, в какой момент двое из них бесследно пропали в чаще.

Сначала грибники пытались найти пропавших самостоятельно, а когда уже стемнело, позвали на помощь спасателей.

На место прибыли сотрудники Госкомитета РБ по ЧС, МЧС России, полицейские и волонтеры. Поиски незадачливых грибников продолжались всю ночь. К утру женщине удалось самостоятельно найти дорогу: она выбралась из леса и уже вернулась домой.

Чтобы найти мужчину, спасатели и добровольцы раз за разом прочесывали лес. В результате днем 24 сентября мужчину нашел родственник. С ним все в порядке, медицинская помощь ему не требуется.

В пресс-службе ведомства дали совет: как только вы поняли, что заблудились, сразу же остановитесь, не бродите туда-сюда наугад. Наберите 112: чем раньше вы заявите о случившемся, тем быстрее вас найдут.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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