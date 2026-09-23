Жительница Нефтекамска потеряла два миллиона рублей, заведя знакомство в соцсети

В конце июня 48-летняя жительница Нефтекамске познакомилась с мужчиной в соцсетях. От амурных дел быстро перешли к вопросам финансовым — кавалер предложил ей легкий заработок на бирже. Женщина согласилась.

Сначала горожанка внесла на «инвестсчет» 100 тысяч рублей, затем — еще 500 тысяч. Но когда она решила вывести средства, лжесотрудники платформы сообщили, что для этого нужно привлечь «доверенное лицо». Женщина обратилась за помощью к знакомой, и по инструкции неизвестного они оформили в банковском приложении кредит на 1,2 миллиона рублей.

Но и после этого вывести деньги не удалось. Дамы поняли, что их обманули мошенники, и обратились в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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