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22 Сентября , 06:47

Пенсионерка из Стерлитамака отправила мошенникам 1,6 миллиона рублей

77-летняя горожанка стала жертвой аферистов.

Пенсионерка из Стерлитамака отправила мошенникам 1,6 миллиона рублейПенсионерка из Стерлитамака отправила мошенникам 1,6 миллиона рублей
Пенсионерка из Стерлитамака отправила мошенникам 1,6 миллиона рублей

В Стерлитамаке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 77-летняя пенсионерка. Она стала жертвой лжесотрудников ФСБ.

Некоторое время назад пожилой женщине позвонили якобы сотрудники Федерального казначейства и ФСБ России и сообщили, что от ее имени проводятся незаконные банковские операции, а деньги могут быть переведены в пользу террористической организации. Надавив на пенсионерку психологически, преступники убедили ее перевести деньги на «безопасный счет».

Женщина сняла со своего вклада около 1 миллиона 600 тысяч рублей и перевела через банкомат по указанным реквизитам.

На этом мошенники не остановились, сообщив горожанке, что на нее оформлены четыре кредита, и потребовали перевести на «безопасный счет» еще миллион. Но пенсионерка засомневалась и прекратила общение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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