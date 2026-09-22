Пенсионерка из Стерлитамака отправила мошенникам 1,6 миллиона рублей

В Стерлитамаке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 77-летняя пенсионерка. Она стала жертвой лжесотрудников ФСБ.

Некоторое время назад пожилой женщине позвонили якобы сотрудники Федерального казначейства и ФСБ России и сообщили, что от ее имени проводятся незаконные банковские операции, а деньги могут быть переведены в пользу террористической организации. Надавив на пенсионерку психологически, преступники убедили ее перевести деньги на «безопасный счет».

Женщина сняла со своего вклада около 1 миллиона 600 тысяч рублей и перевела через банкомат по указанным реквизитам.

На этом мошенники не остановились, сообщив горожанке, что на нее оформлены четыре кредита, и потребовали перевести на «безопасный счет» еще миллион. Но пенсионерка засомневалась и прекратила общение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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