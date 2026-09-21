+22 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Происшествия
21 Сентября , 07:07

Житель Башкирии перевёл мошенникам 5,2 миллиона рублей

Житель Иглинского района хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой аферистов.

Житель Башкирии перевёл мошенникам 5,2 миллиона рублейЖитель Башкирии перевёл мошенникам 5,2 миллиона рублей
Житель Башкирии перевёл мошенникам 5,2 миллиона рублей

В июне 42-летнему жителю села Акбердино позвонил неизвестный и предложил выгодно вложить деньги. Мужчина согласился и стал действовать по указке «специалиста». Установил на смартфон специальное приложение, перевел на «инвесткошелек» десять тысяч рублей.

Увидев в приложении, что сумма «выросла», сельчанин решил вложиться по-крупному. В течение трех месяцев он переводил деньги на «брокерский счет» — всего отправил более 5,2 милллиона рублей.

После очередного транша и вопроса, когда можно будет снять деньги, приложение неожиданно оказалось заблокировано, а «аналитик по торгам» перестал выходить на связь.

Мужчина понял, что попал в сети мошенников, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru