Житель Башкирии перевёл мошенникам 5,2 миллиона рублей

В июне 42-летнему жителю села Акбердино позвонил неизвестный и предложил выгодно вложить деньги. Мужчина согласился и стал действовать по указке «специалиста». Установил на смартфон специальное приложение, перевел на «инвесткошелек» десять тысяч рублей.

Увидев в приложении, что сумма «выросла», сельчанин решил вложиться по-крупному. В течение трех месяцев он переводил деньги на «брокерский счет» — всего отправил более 5,2 милллиона рублей.

После очередного транша и вопроса, когда можно будет снять деньги, приложение неожиданно оказалось заблокировано, а «аналитик по торгам» перестал выходить на связь.

Мужчина понял, что попал в сети мошенников, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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