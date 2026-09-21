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Происшествия
21 Сентября , 09:39

В Уфе потушили пожар в детском саду

Пожарные ликвидировали возгорание в детском саду на улице Сипайловская в Уфе.

В Уфе потушили пожар в детском садуВ Уфе потушили пожар в детском саду
В Уфе потушили пожар в детском саду

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы поздним вечером 20 сентября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. На момент прибытия огнеборцев в помещении детской группы на первом этаже горело имущество.

Сотрудники Уфимского пожарно-спасательного гарнизона оперативно ликвидировали возгорание на площади 6 кв. метров. К тушению были привлечены 35 человек и 12 единиц техники. Пострадавших нет.

По факту пожара проводится расследование, обстоятельства произошедшего выясняются. В ведомстве напоминают о необходимости внимательно следить за включенными в сеть электроприборами и регулярно проверять состояние проводки.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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