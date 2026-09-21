В Башкирии за прошедшую неделю на дорогах погибли 6 человек

Основными причинами смертельных ДТП стали столкновения транспорта и один случай наезда на водителя электросамоката.

Всего с начала года в республике зарегистрировано 1 607 дорожных инцидента (на 302 меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в них пострадали 1 894 человека (на 416 меньше) и 237 погибли (на 27 человек меньше).

Также за прошедшую неделю за управление транспортом в нетрезвом состоянии были задержаны 270 водителей. К счастью, никто из них не успел совершить ДТП. Всего с начала года за пьяное вождение инспекторы ДПС задержали 11 584 человека, 171 из которых стали виновниками дорожных аварий.

Фото: скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.