+23 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Происшествия
21 Сентября , 12:10

В Башкирии за прошедшую неделю на дорогах погибли 6 человек

На оперативном совещании в правительстве министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова сообщила, что по оперативным данным региональной ГАИ за минувшие семь дней произошло 31 ДТП, пострадали 38 человек и шестеро погибли.

В Башкирии за прошедшую неделю на дорогах погибли 6 человекВ Башкирии за прошедшую неделю на дорогах погибли 6 человек
В Башкирии за прошедшую неделю на дорогах погибли 6 человек

Основными причинами смертельных ДТП стали столкновения транспорта и один случай наезда на водителя электросамоката.

Всего с начала года в республике зарегистрировано 1 607 дорожных инцидента (на 302 меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в них пострадали 1 894 человека (на 416 меньше) и 237 погибли (на 27 человек меньше).

Также за прошедшую неделю за управление транспортом в нетрезвом состоянии были задержаны 270 водителей. К счастью, никто из них не успел совершить ДТП. Всего с начала года за пьяное вождение инспекторы ДПС задержали 11 584 человека, 171 из которых стали виновниками дорожных аварий.

Фото: скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ. 

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru