В Башкирии в пожарах погибли четыре человека

Из огня удалось спасти 20 человек, из них двое получили травмы различной степени тяжести. Трагедии с гибелью людей произошли в Бураевском, Учалинском и Чекмагушевском районах, а также в городе Октябрьском.

Всего с начала года в регионе произошло 233 пожара, в которых погибли одиннадцать человек, шестеро получили травмы. Девяносто человек были спасены.

«В целях профилактики гибели людей на пожарах был проведен 1 131 рейд с охватом более десяти тысяч человек. Также было установлено 134 пожарных извещателя», — сообщил спикер.

За прошедшую неделю зарегистрирован один лесной пожар в Бурзянском районе на площади 0,88 га. Всего с начала года в республике произошло 30 лесных пожаров на общей площади 284,51 гектара.

Кроме того, за тот же период были зафиксированы 6 ландшафтных пожаров: в четырех муниципалитетах на общей площади 3,29 га. С начала года произошел 291 такой пожар на общей площади 1983,95 га.

Все пожары были ликвидированы в течение трех суток.

Фото: скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.