В Башкирии спасатели помогли трём женщинам выбраться из леса

На поиски потерявшихся незамедлительно выехали спасатели Госкомитета республики по ЧС. В лесу уже стемнело. Женщин они обнаружили в четырех километрах от автомобиля и доставили к началу маршрута. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

В ведомстве напомнили о простых правилах безопасности при походах в лес. Берите с собой заряженный телефон, сообщайте близким о маршруте и времени возвращения, одевайтесь ярко, и не уходите далеко, если местность вам не знакома. Если потерялись — звоните 112 и оставайтесь на месте.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.