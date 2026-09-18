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18 Сентября , 10:09

В Башкирии спасатели помогли трём женщинам выбраться из леса

Три женщины заблудились в лесу возле деревни Имангулово в Туймазинском районе. Найти обратную дорогу самостоятельно они не смогли и позвонили по номеру 112.

В Башкирии спасатели помогли трём женщинам выбраться из лесаВ Башкирии спасатели помогли трём женщинам выбраться из леса
В Башкирии спасатели помогли трём женщинам выбраться из леса

На поиски потерявшихся незамедлительно выехали спасатели Госкомитета республики по ЧС. В лесу уже стемнело. Женщин они обнаружили в четырех километрах от автомобиля и доставили к началу маршрута. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

В ведомстве напомнили о простых правилах безопасности при походах в лес. Берите с собой заряженный телефон, сообщайте близким о маршруте и времени возвращения, одевайтесь ярко, и не уходите далеко, если местность вам не знакома. Если потерялись — звоните 112 и оставайтесь на месте.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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