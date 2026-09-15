Жительница Башкирии отдала полмиллиона рублей за мнимую иномарку

В Учалинском районе в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 38-летняя сотрудница детского сада. Женщина лишилась крупной суммы денег при попытке купить автомобиль.

Некоторое время назад женщина нашла в интернете объявление о ввозе иномарок из-за границы. Она перешла по ссылке и оставила свои данные.

C покупательницей связался «менеджер» и попросил перевести 500 тысяч рублей — «за таможенные сборы». А чуть позже «представители компании» потребовали от женщины оплатить полную сумму, якобы только после этого иномарку доставят. Гражданка поняла, что связалась с мошенниками, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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