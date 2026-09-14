В Уфе бдительный сосед спас от огня две многодетные семьи

В доме размером 15х15 метров проживали две многодетные семьи, сообщает МЧС Башкирии. По предварительным данным, возгорание возникло на чердаке. Бдительный сосед увидел огонь и предупредил жильцов дома, благодаря чему они успели вовремя эвакуироваться. К счастью, никто не пострадал.

Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС и муниципальной пожарной охраны Уфы. Уточняется, что в доме был установлен пожарный извещатель. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: МЧС РБ.