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14 Сентября , 12:52

В Уфе бдительный сосед спас от огня две многодетные семьи

Утром 14 сентября в Уфе загорелся двухэтажный жилой дом во 2-м переулке Жуковского.

В Уфе бдительный сосед спас от огня две многодетные семьиВ Уфе бдительный сосед спас от огня две многодетные семьи
В Уфе бдительный сосед спас от огня две многодетные семьи

В доме размером 15х15 метров проживали две многодетные семьи, сообщает МЧС Башкирии. По предварительным данным, возгорание возникло на чердаке. Бдительный сосед увидел огонь и предупредил жильцов дома, благодаря чему они успели вовремя эвакуироваться. К счастью, никто не пострадал.

Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС и муниципальной пожарной охраны Уфы. Уточняется, что в доме был установлен пожарный извещатель. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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