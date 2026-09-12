В Башкирии медведь едва не напал на трёх женщин

Инцидент произошел вчера, 11 сентября, возле деревни Ильино-Поляна в Благовещенском районе, сообщает Минэкологии республики. К счастью, медведь оказался не агрессивным. Он подошел к женщинам, встал на задние лапы и обнюхал их, а когда они начали громко кричать и свистеть, развернулся и ушел. Любительницы «тихой охоты» отделались испугом, который легким не назовешь.

Тем не менее егеря Ассоциации охотников и рыболовов обследовали названную территорию и обнаружили там следы медведя. Если косолапый снова появится вблизи людей и будет угрожать их безопасности, специалисты готовы осуществить его добычу на основании имеющегося разрешения.

В ведомстве призывают граждан быть осторожными в лесу и соблюдать правила безопасности. За грибами не следует выезжать в одиночку, а в лесу нужно себя обозначать — шуметь и громко разговаривать, чтобы дикие животные заблаговременно услышали вас и ушли. Если вы наткнулись на труп животного, побыстрее покидайте это место – возможно, это добыча медведя, за которой он вернется.

Иллюстрация: Минэкологии РБ.