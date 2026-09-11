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Происшествия
11 Сентября , 06:53

В Уфе из огня спасли пять человек

Ночью 11 сентября загорелся двухэтажный бревенчатый многоквартирный дом на улице Судоремонтная в микрорайоне Затон.

В Уфе из огня спасли пять человекВ Уфе из огня спасли пять человек
В Уфе из огня спасли пять человек

Прибывшие огнеборцы ликвидировали горение. Из зоны воздействия опасных факторов пожара были спасены пять жильцов дома. Пострадавших нет.

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются, информирует МЧС Башкирии.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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