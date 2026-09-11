В Уфе из огня спасли пять человек

Прибывшие огнеборцы ликвидировали горение. Из зоны воздействия опасных факторов пожара были спасены пять жильцов дома. Пострадавших нет.
Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются, информирует МЧС Башкирии.
Фото: МЧС РБ.
© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».
При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.
Категория информационной продукции 18+
Об использовании персональных данных
Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».
Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.
Главный редактор Набиева Г. Р.
Редактор сайта Тюнёва Н. Р.