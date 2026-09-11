+19 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Происшествия
11 Сентября , 06:47

В Стерлитамаке гаишники устроили погоню за пьяным водителем

Житель Стерлитамака сел нетрезвым за руль и пытался скрыться от экипажа ДПС.

В Стерлитамаке гаишники устроили погоню за пьяным водителемВ Стерлитамаке гаишники устроили погоню за пьяным водителем
В Стерлитамаке гаишники устроили погоню за пьяным водителем

В Стерлитамаке на улице Курчатова инспекторы ДПС заметили «Ладу Калину», которая выехала на встречную полосу. На требование остановиться водитель не подчинился и прибавил газу.

Гаишники устроили погоню за нарушителем. Проехав несколько кварталов, патрульный экипаж настиг лихача. Водителя задержали — за рулем был 20-летний местный житель, от него исходил запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

На нарушителя составили несколько протоколов, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.

Фото и видео: ГИБДД РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru