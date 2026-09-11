В Стерлитамаке гаишники устроили погоню за пьяным водителем

В Стерлитамаке на улице Курчатова инспекторы ДПС заметили «Ладу Калину», которая выехала на встречную полосу. На требование остановиться водитель не подчинился и прибавил газу.

Гаишники устроили погоню за нарушителем. Проехав несколько кварталов, патрульный экипаж настиг лихача. Водителя задержали — за рулем был 20-летний местный житель, от него исходил запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

На нарушителя составили несколько протоколов, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.

Фото и видео: ГИБДД РБ.