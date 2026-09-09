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Происшествия
9 Сентября , 07:35

В Башкирии пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью

Благодаря установленному в доме пожарному извещателю в живых остались шестеро детей и двое взрослых.

В Башкирии пожарный извещатель спас от гибели многодетную семьюВ Башкирии пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью
В Башкирии пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью

Местом происшествия стало село Старокулево в Нуримановском районе, где ночью 9 августа загорелся частный дом. В это время вся семья — супружеская пара и их шестеро детей — спала крепким сном и не чувствовала опасности.

К счастью, в рамках социальной программы в доме был установлен пожарный извещатель. Он среагировал на дым громким звуком, родители проснулись и успели вывести на улицу всех детей, а затем и сами покинули жилище.

В результате пожара дом и веранда получили серьезные повреждения, однако самого страшного удалось избежать: никто из живущих в доме не пострадал. Горение ликвидировали подоспевшие пожарные.

Сейчас семья временно разместилась у родственников, им оказывают необходимую помощь, информирует МЧС региона. Причины случившегося выясняются. В ведомстве подчеркивают: не нужно откладывать установку пожарного извещателя на потом. Это маленькое устройство стоит недорого, работает от одной батарейки, менять которую нужно только раз в год, а польза его неоценима!

Фото: МЧС РБ.

В Башкирии пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью
В Башкирии пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью
В Башкирии пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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