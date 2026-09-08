В Уфе сотрудники банка спасли пенсионерку от мошенников

Все началось с добавления 84-летней пенсионерки в «Чат дома». Неизвестные представились сотрудниками Росфинмониторинга и под предлогом благоустройства двора попросили жильцов прислать свои паспортные данные. Как выяснилось позже, другие участники чата также были подставными лицами. Они активно отправляли свои «документы», побуждая пожилую женщину последовать их примеру.

Получив персональные данные уфимки, злоумышленники перешли к психологическому давлению. Они убедили пенсионерку, что на ее имя оформлена поддельная доверенность, и мошенники якобы пытаются похитить деньги с ее банковского счета. Единственным «спасением», по их словам, был срочный перевод всех средств на специальный «безопасный счет».

Пенсионерка отправилась в банк, чтобы снять и перевести по указанным реквизитам 1,8 миллиона рублей. Сотрудники банка сразу заподозрили неладное, остановили женщину и вызвали полицию.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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