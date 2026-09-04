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4 Сентября , 08:48

Жительница Уфы отдала 2,9 миллиона рублей «нумерологам»

44-летняя горожанка стала жертвой мошенников.

Жительница Уфы отдала 2,9 миллиона рублей «нумерологам»Жительница Уфы отдала 2,9 миллиона рублей «нумерологам»
Жительница Уфы отдала 2,9 миллиона рублей «нумерологам»

44-летней жительнице Уфы пришло сообщение в мессенджере из «Нумерологии межзвездного союза» — так мошенники назвали свою «инвестиционную компанию». Женщине предложили вложить деньги в «инвестплатформу», обещая высокие дивиденды.

Женщина отправилась в банк оформлять кредит. Там с ней провели ликбез о мошенниках, но гражданка пояснила, что деньги ей нужны для личных нужд. Сняв со счета 2,9 миллиона рублей, уфимка передала их курьеру.

На этом злоумышленники не остановились. Они попытались получить от нее еще один миллион рублей, однако в этот раз женщина осознала, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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