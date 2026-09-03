Жительница Уфы отдала «бывшему начальнику» 11 миллионов рублей

45-летней уфимке написал в мессенджере «бывший руководитель». Он сообщил, что в организации ФСБ проводит проверку, и предупредил, что с ней могут связаться.

Затем женщине позвонил «следователь из Москвы». Он заявил, что с ее счета пытались перевести 700 тысяч рублей на счет лица, находящегося в розыске. В связи с этим, якобы, уфимка стала фигуранткой уголовного дела о финансировании терроризма. Преступник заявил, что все деньги женщины являются «помеченными», и убедил ее срочно заменить их на «государственные купюры» через Центробанк.

В итоге горожанка обналичила все свои накопления в размере 11 миллионов рублей. Пять миллионов она неизвестному парню, который сообщил кодовое слово «Правда». Еще 5,5 миллиона рублей были переданы другому курьеру. Наконец, 750 тысяч рублей дама отдала третьему курьеру.

Когда о произошедшем узнал муж уфимки, он объяснил ей, что это мошенники. Супруги обратились в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает МВД РБ.

Полиция напоминает: любые звонки с требованием срочно «обезопасить» деньги, угрозы блокировки счетов и просьбы сообщить коды из смс — классические признаки мошенничества. Настоящие сотрудники банков и силовых структур никогда не требуют передавать коды, оформлять кредиты или переводить деньги на «безопасные» счета.

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