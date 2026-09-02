+23 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Происшествия
2 Сентября , 11:36

В Уфе сгорел экскаватор

Происшествие случилось сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В Уфе сгорел экскаваторВ Уфе сгорел экскаватор
В Уфе сгорел экскаватор

Днем на Демском шоссе во время работ огнем охватило экскаватор. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили пламя.

Погибших и пострадавших нет. Устанавливается причина инцидента.

В Уфе сгорел экскаватор
В Уфе сгорел экскаватор
В Уфе сгорел экскаватор
Автор:Артур СМОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru