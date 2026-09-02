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2 Сентября , 08:46

В Башкирии сотрудники банка уберегли клиентку от мошенников

38-летняя женщина стала жертвой аферистов, но во второй раз мошенникам обмануть гражданку не удалось.

В Башкирии сотрудники банка уберегли клиентку от мошенниковВ Башкирии сотрудники банка уберегли клиентку от мошенников
В Башкирии сотрудники банка уберегли клиентку от мошенников

38-летней жительнице Альшеевского района, чей муж погиб на СВО, позвонили из «страховой компании» и сообщили, что ей полагаются «страховые выплаты на детей». Аферисты попросили назвать код из смс-сообщения.

Затем женщине сообщили, что взломан ее личный кабинет на Госуслугах, и заставили перевести на «безопасный счет» более 800 тысяч рублей.

Этого преступникам оказалось мало, и они потребовали перевести еще 400 тысяч.

Когда женщина пыталась перевести деньги через банкомат, сотрудники банка заподозрили неладное и отговорили клиентку от необдуманного поступка.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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