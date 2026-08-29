В Уфе спасатели сняли ребёнка с подоконника второго этажа

В окне квартиры на втором этаже стоял маленький ребенок. Хоть окно и было закрыто, но ребенок мог сам его открыть. Взрослый, который был с ребенком в квартире, на тот момент спал и не подозревал о происходящем.

Очевидцы вызвали спасателей, которые через открытый балкон проникли в квартиру и сняли ребенка с подоконника. В это время вместе с неравнодушными гражданами за происходящим наблюдали стоявшие на улице мать и бабушка ребенка — в квартиру они попасть не могли, так как дверь была заперта изнутри.