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29 Августа , 12:18

В Уфе спасатели сняли ребёнка с подоконника второго этажа

ЧП произошло вчера, 28 августа, на улице Адмирала Ушакова, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты столицы.

В Уфе спасатели сняли ребёнка с подоконника второго этажаВ Уфе спасатели сняли ребёнка с подоконника второго этажа
В Уфе спасатели сняли ребёнка с подоконника второго этажа

В окне квартиры на втором этаже стоял маленький ребенок. Хоть окно и было закрыто, но ребенок мог сам его открыть. Взрослый, который был с ребенком в квартире, на тот момент спал и не подозревал о происходящем.

Очевидцы вызвали спасателей, которые через открытый балкон проникли в квартиру и сняли ребенка с подоконника. В это время вместе с неравнодушными гражданами за происходящим наблюдали стоявшие на улице мать и бабушка ребенка — в квартиру они попасть не могли, так как дверь была заперта изнутри.

Автор:Артур СМОЛОВ
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