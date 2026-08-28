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Происшествия
28 Августа , 05:13

В Башкирии два человека погибли и четверо пострадали в ДТП

Происшествие случилось сегодня, 28 августа, в Абзелиловском районе, сообщает пресс-служба республиканской госавтоинспекции.

В Башкирии два человека погибли и четверо пострадали в ДТПВ Башкирии два человека погибли и четверо пострадали в ДТП
В Башкирии два человека погибли и четверо пострадали в ДТП

На пятом километре автодороги Магнитогорск — Аэропорт столкнулись «Лада Х-рей» и «Белджи Х50». В результате погибли два человека, четверо госпитализированы.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

В Башкирии два человека погибли и четверо пострадали в ДТП
В Башкирии два человека погибли и четверо пострадали в ДТП
В Башкирии два человека погибли и четверо пострадали в ДТП
В Башкирии два человека погибли и четверо пострадали в ДТП
В Башкирии два человека погибли и четверо пострадали в ДТП
Автор:Артур СМОЛОВ
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