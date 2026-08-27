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27 Августа , 11:19

В Башкирии на веранде сгоревшего дома нашли тело мужчины

В Буздякском районе в пожаре сгорели жилой дом и две автомашины, 71-летний хозяин погиб.

В Башкирии на веранде сгоревшего дома нашли тело мужчиныВ Башкирии на веранде сгоревшего дома нашли тело мужчины
В Башкирии на веранде сгоревшего дома нашли тело мужчины

По информации МЧС региона, трагедия случилась в деревне Письмянтамак, где загорелся бревенчатый дом на улице Интернациональной, а следом вспыхнули автомобили «ВАЗ» и «Ока».

В ликвидации возгорания приняли участие сотрудники МЧС и добровольные пожарные команды двух сельсоветов.

В ходе разбора места пожара на веранде был найден погибший пожилой мужчины. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В «чрезвычайном» ведомстве напомнили гражданам: не курите в постели, тем более в состоянии алкогольного опьянения, не перегружайте электросеть и отключайте на ночь зарядные устройства. Оборудуйте свое жилище пожарным извещателем.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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