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27 Августа , 05:04

В Башкирии два брата потеряли на «инвестициях» 1,3 миллиона рублей

Двое жителей Белорецкого района стали жертвами мошенников.

В Башкирии два брата потеряли на «инвестициях» 1,3 миллиона рублейВ Башкирии два брата потеряли на «инвестициях» 1,3 миллиона рублей
В Башкирии два брата потеряли на «инвестициях» 1,3 миллиона рублей

В Белорецком районе в полицию с заявлением о мошенничестве обратились 49-летний и 50-летний двоюродные братья. Они стали жертвами лжеинвесторов.

В марте один из двух братьев нашел в интернете рекламу о дополнительном заработке. Мужчина оставил свои данные, после чего ему позвонила «эксперт по инвестициям». По ее совету гражданин установил на смартфон приложение для работы на «инвестплощадке». В течение двух месяцев он проводил «сделки». За это время он перевел на «инвестиционный кошелек» более 560 тысяч рублей, взятых в кредит.

Когда белоречанин решил вывести «заработанные» деньги, преступники посоветовали ему найти человека с хорошей кредитной историей и через него осуществить вывод денег. В схему подключился двоюродный брат. Следуя подсказкам куратора, мужчина оформил кредиты на сумму около 800 тысяч рублей. Однако вывести деньги так и не получилось.

Братья поняли, что связались с мошенниками, и обратились в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает МВД РБ.

Полиция предупреждает: никогда не включайте демонстрацию экрана незнакомцам и не скачивайте приложения по ссылкам из чатов. Заработки через неизвестные приложения — распространенная схема обмана. При подозрительных предложениях сразу прекращайте общение.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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