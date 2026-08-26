В Учалах пенсионерка отдала 11 миллионов рублей за «перерасчёт пенсии»

73-летней жительнице Учалов позвонил лжесотрудников соцфонда, сообщив, что ей полагается перерасчет пенсии. Он попросил пенсионерку назвать код из смс для «записи на консультацию».

Затем на связь с женщиной связь вышли лжесотрудники полиции. По их словам, у пенсионерки взломали личный кабинет на Госуслугах, и теперь, чтобы не потерять свои деньги, горожанка должна обналичить все накопления и передать «специальным курьерам» для «безопасного декларирования».

В течение двух месяцев пенсионерка снимала деньги со счетов и передавала неизвестному человеку по кодовому слову. Каждый раз в банке женщину пытались отговорить от сомнительных действий, но она отвечала, что хочет материально помочь своим детям. Всего горожанка передала аферистам более 11 миллионов рублей.

Когда аферисты перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Полиция напоминает: сотрудники государственных структур и банков никогда не звонят с просьбами о снятии наличных, передаче денег третьим лицам или установке приложений по инструкции. При любых сомнениях следует немедленно прерывать разговор и лично посещать отделение ведомства.

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