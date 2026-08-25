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25 Августа , 07:27

Жительница Кумертау отдала лжеинвесторам 1,5 миллиона рублей

71-летняя горожанка стала жертвой мошенничества.

Жительница Кумертау отдала лжеинвесторам 1,5 миллиона рублейЖительница Кумертау отдала лжеинвесторам 1,5 миллиона рублей
Жительница Кумертау отдала лжеинвесторам 1,5 миллиона рублей

В Кумертау в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 71-летняя пенсионерка. У нее похитили крупную сумму денег.

Все началось с сообщения в мессенджере — пожилой женщине написала «бывшая коллега». В переписке старая знакомая похвасталась доходами от торгов на бирже.

Пенсионерка заинтересовалась возможностью дополнительного заработка и попросила помочь в этом деле.

На следующий день с горожанкой связался «специалист», назвавший себя ее личным куратором. Он отправил ссылку для создания аккаунта, где женщина указала свои личные и паспортные данные.

В течение нескольких месяцев пенсионерка переводила деньги, наблюдая за «ростом баланса». Всего она отправила мошенникам более 1,5 миллиона рублей.

Когда горожанка вывести накопленные дивиденды, ее личный кабинет оказался заблокирован, а переписка с «куратором» удалена.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Полиция напоминает: будьте бдительны! Заработки через неизвестные приложения — распространенная схема обмана. Любые подозрительные предложения следует игнорировать. Никогда не переводите деньги на незнакомые счета. Если вы стали жертвой мошенников — немедленно обращайтесь в полицию!

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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