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25 Августа , 06:02

В Уфе мотоциклист госпитализирован после «встречи» с трактором

ДТП произошло сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

В Уфе мотоциклист госпитализирован после «встречи» с тракторомВ Уфе мотоциклист госпитализирован после «встречи» с трактором
В Уфе мотоциклист госпитализирован после «встречи» с трактором

Около девяти часов утра на улице Жукова 26-летний мужчина за рулем мотоцикла «Хонда» врезался в трактор «Беларус».

Мотоциклист доставлен в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Автор:Артур СМОЛОВ
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