В Башкирии вместе с домом сгорел пожилой мужчина

Ночью 25 февраля в селе Помряскино загорелся деревянный жилой дом на улице Центральной. Огонь потушили совместными усилиями сотрудников МЧС, Госкомитета республики по ЧС и добровольной пожарной команды Аючевского сельсовета.

В ходе разбора и проливки конструкций было обнаружено тело погибшего. Предположительно это мужчина 89 лет, уточнили в пресс-службе МЧС региона.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. В ведомстве призвали не оставлять без присмотра своих пожилых родственников, следить за состоянием электропроводки и отопительных приборов в их домах — именно старшее поколение находится в группе особого риска.

