В Башкирии выписали из больницы сноубордиста, на которого напал медведь

Турист, на которого напал медведь на горе Малый Ямантау, выписан из больницы. Об этом сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

«Сотрудники заповедника доставили пострадавшего в отделение скорой медпомощи в селе Инзер, — написал глава ведомства. — 30-летний мужчина получил укушенные раны и ссадины. После оказания помощи он самостоятельно уехал домой».

Между тем, по информации ИА «Башинформ», медведь не смог прокусить ногу сноубордиста из-за телефона, который лежал у мужчины в кармане.

Напомним, в Белорецком районе медведь напал на сноубордиста.

Фото автора.