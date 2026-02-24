0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
24 Февраля , 16:07

В Башкирии выписали из больницы сноубордиста, на которого напал медведь

Мужчине оказался первую помощь, и он уехал домой.

В Башкирии выписали из больницы сноубордиста, на которого напал медведь
В Башкирии выписали из больницы сноубордиста, на которого напал медведь

Турист, на которого напал медведь на горе Малый Ямантау, выписан из больницы. Об этом сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

«Сотрудники заповедника доставили пострадавшего в отделение скорой медпомощи в селе Инзер, — написал глава ведомства. — 30-летний мужчина получил укушенные раны и ссадины. После оказания помощи он самостоятельно уехал домой».

Между тем, по информации ИА «Башинформ», медведь не смог прокусить ногу сноубордиста из-за телефона, который лежал у мужчины в кармане.

Напомним, в Белорецком районе медведь напал на сноубордиста.

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru