22 Февраля , 11:54

В Калтасинском районе Башкирии женщина погибла в горящем доме

Женщина погибла, мужчина получил ожоги в результате пожара в деревне Калмиябаш Калтасинского района.

Поздно вечером пожарные МЧС России, объектовой и добровольной пожарной охраны потушили загоревшийся бревенчатый жилой дом на улице Центральной.

Находившаяся в доме 58-летняя женщина погибла. Пожарные обнаружили ее в одной из комнат при тушении огня.

При попытке потушить огонь также пострадал 28-летний сосед. Он получил ожог обеих кистей рук, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Фото: канал МЧС Башкортостан в MAX

Автор: Жанна МИРОНОВА
