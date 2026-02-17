В Башкирии выявили очередной очаг бешенства животных

Сообщается, что очаг бешенства обнаружен на территории фермерского хозяйства, расположенного по улице Полевая, 29 в деревне Верный Калтымановского сельсовета Иглинского района. Объявлены все меры, предусмотренные в этих случаях, вплоть до отлова животных, у которых не выявлен хозяин.

Напомним, это уже не первый случай выявления бешенства у животных в Иглинском районе. В середине декабря в селе Кудеевский этого муниципалитета также объявлялся карантин.

Фото: скан указа со страницы официального потрала правовой информации РБ.