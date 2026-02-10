В Уфе задержали девушку — курьера мошенников

20-летняя жительница Уфы познакомилась в интернете с молодым человеком, который предложил ей подзаработать. Требовалось распечатать документы и передать их «клиенту».

Этим «клиентом» оказалась пожилая женщина. Пенсионерка отдала девушке 2,5 миллиона рублей наличными. Пакет с деньгами нужно было оставить в условленном месте — у мусорных контейнеров.

Уфимка выполнила задание, после чего ее задержала полиция. Выяснилось, что пенсионерка стала жертвой мошенников, а сама девушка стала соучастницей преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото и видео: МВД РБ.